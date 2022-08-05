Москва, , 15:08 — REGNUM В России сбережения в долларах и евро в основном будут делать те граждане, у которых есть необходимость в их использовании во время поездок за границу или для интернет-торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спрос рядового населения РФ на доллары и евро будет зависеть от тенденций курса, — сказал Колганов. — Потому что очень многие обеспокоены тем падением курса доллара, который произошел на внутреннем рынке и, соответственно, обесцениванием их сбережений. Остаются опасения, что в условиях полузакрытой экономики вполне возможно падение курса доллара и таким образом неблагоприятные последствия для тех, кто делает сбережения в этой валюте. Я думаю, что сбережения в долларах и евро в основном будут делать те, кто у кого есть необходимость в их использовании. Речь идет о тех, кто ездит за рубеж или пользуется теми возможностями интернет-торговли, которые еще остались».

Для всех остальных, как отметил Колганов, свободно конвертируемая валюта становится не очень привлекательной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему в РФ не стоит ждать бурного роста спроса на доллары и евро.

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