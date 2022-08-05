Москва, , 15:07 — REGNUM В ближайшем будущем в России не будет расти спрос на доллары и евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Курсы доллара и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В России спрос на доллары и евро расти не будет. Потому что сейчас широко распространяются слухи, что западные страны могут ввести санкции против Национального клирингового центра и тем самым вообще заблокировать возможность операций на фондовом рынке в свободно конвертируемых валютах, — сказал Колганов. — НКЦ как раз занимается балансировкой операций на фондовом рынке, которые совершаются с применением свободно конвертируемых валют. То есть фактически это будет означать блокировку доступа из России к операциям на международном фондовом рынке. Тем, кто имеет счета у зарубежных брокеров, эти санкции не грозят. Но зарубежные брокеры уже начинают выдавливать российских клиентов из числа своей клиентуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой («Партия роста»), Центральный банк делает всё, чтобы жители РФ продолжали делать сбережения в долларах и евро.

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