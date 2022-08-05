Москва, , 15:05 — REGNUM Один из рисков, с которыми связан переход от торговли в мировых резервных валютах к торговле в национальных, связан с возможностью их резких курсовых колебаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Китайские юани Junjiewu99

«Единственные риски, с которыми может быть сопряжена девалютизация, — это курсовые колебания тех национальных валют, в которых будут производиться расчеты, — сказал Колганов. — Дело в том, что курсы доллара и евро (или швейцарского франка с британским фунтом), как правило, сильных колебаний не испытывают. Конечно, они колеблются, но эти изменения курсов по своему размаху невелики. Что же касается национальных валют, то они менее стабильны. И здесь есть риски понести убытки из-за того, что курс той или иной национальной валюты изменился невыгодным для нас образом».

Например, как отметил Колганов, в последние годы Китай постоянно оказывает давление на юань с целью снижения его курса.

«И тем, кто вкладывается в такую валюту, это оказывается не очень удобно. Другое дело, что тем, кто покупает товары в Китае, это, напротив, на руку. Им подешевевший юань выгоден. А вот тем, кто продает товары в Китай, это не очень выгодно. Иными словами, политика Народного банка Китая благоприятствует китайским экспортерам, но не благоприятствует российским. Тоже самое можно сказать и про валюты любых других стран, с которыми мы будем заключать соглашения», — подытожил Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, как в РФ будет идти процесс девалютизации.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Колганов оценил шансы ЦБ ускорить девалютизацию в РФ