Кишинёв, 5 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду, действуя в интересах Запада, разрушила отношения Кишинёва с Москвой, за что приходится расплачиваться жителям республики. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 5 августа заявил лидер партии «Шор» Илан Шор.

Чурбан Илан Шор

Он отметил, что цены на природный газ постоянно растут, и вскоре это окажет существенное влияние на экономику страны.

«Через пару месяцев — зима и граждане нашей страны имеют все шансы замёрзнуть от холода и голода. Цены на продукты питания вырастут в разы, так что их себе не смогут позволить абсолютно никто. Инфляция дойдёт до 40-45%, лей рухнет и в Молдавию придет тотальная катастрофа», — сказал Шор в видеообращении.

Лидер партии обвинил власти в «предательстве» интересов народа и заявил, что лично обратиться к российской стороне и обсудит ситуацию с ценами на газ.

Напомним, ранее Молдавия приобретала газ в РФ по цене, которая колебалась от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом стала Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе