Москва, , 15:04 — REGNUM В России продолжит развиваться процесс девалютизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Процесс девалютизации уже идет. Увеличивается число соглашений об использовании в расчетах национальных валют вместо мировых резервных. Так что процесс будет развиваться. Но ускорение политики девалютизации зависит не столько от политики Банка России как такового, сколько от характера межгосударственных отношений с нашими внешнеторговыми партнерами. Тут очень много нюансов. От Центрального банка РФ здесь главным образом зависит изменение характера обращения резервных валют внутри страны. Что здесь может сделать ЦБ РФ? Искать обходные пути в тех случаях, когда прямые операции заблокированы из-за санкций», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») заявила, что Банк России делает всё, чтобы жители РФ продолжали сберегать в долларах и евро.

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