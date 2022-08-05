Орел, 5 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Мероприятия к 79-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков и 456-й годовщине образования города проходят 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Пресс-служба правительства Орловской области Возложение цветов

Открылись мероприятия традиционным митингом памяти в сквере Танкистов. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, губернатор Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов, члены Совета Федерации ФС РФ Владимир Круглый и Василий Иконников, представители областной и городской власти, делегации из ДНР и ЛНР, а также Белоруссии.

В память о подвиге советских воинов над зданием дома № 5 на площади Мира водрузили дубликат Красного Знамени Победы, которое 5 августа 1943 года подняли над городом Орлом воины-разведчики Василий Образцов и Иван Санько.

Также состоялась торжественная церемония выноса Меча Победы, которого удостоены Города воинской славы России. Клинок из златоустовской стали украшен растительным орнаментом и дарственной надписью, а также с цитатой Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На цельнометаллических ножнах выгравированы портреты русских полководцев.

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Булгаков поздравил орловцев с 79-й годовщиной освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

«Пусть война не повторится, пусть всегда будет чистое небо», — сказал Петр Булгаков, пожелав землякам здоровья и счастья.

На митинге состоялась торжественная церемония вручения грамот «Населенный пункт воинской доблести»: высокого звания удостоены село Речица Ливенского района, пгт. Хотынец Хотынецкого района, пгт. Змиевка Свердловского района.

Собравшиеся почтили минутой молчания память воинов и мирных жителей, отдавших свои жизни за независимость Родины. Участники митинга возложили цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза, Почетному гражданину города Орла Ивану Баграмяну.