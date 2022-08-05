Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 5 августа сообщает турецкое агентство Anadolu.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По информации агентства, стороны обсудят двусторонние связи, региональную и международную повестку. Вместе с Эрдоганом в Сочи прибыла турецкая делегация с членами правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин уже находится в Сочи.