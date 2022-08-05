Сеул, 5 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Южной Корее расследуется дело в отношении гражданина Ирака, разбросавшего валюту на севере Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей полиции.

MasDom Полиция. Южная Корея

Согласно опубликованным данным, вечером 4 августа мужчина в возрасте старше 30 лет разбросал по улице в сеульском районе Новон долларовые купюры и купюры евро на общую сумму 22 млн вон (~$16,9 тыс.), после чего покинул место происшествия.

Известно, что гражданин Ирака начал раскидывать банкноты после того, как попытался дать деньги прохожему, который, в свою очередь, отказался от валюты.

Сообщается, что спустя какое-то время после инцидента мужчина сообщил в полицию о пропаже.

«Было установлено, что мужчина психически неуравновешен. В настоящее время мы разыскиваем членов его семьи или друзей», — сообщили в полиции.