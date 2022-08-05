Подгорица, , 15:58 — REGNUM Черногорская парламентская партия «Демократический фронт» не согласна с попытками переписать события 1995 года в Хорватии, когда хорватская армия провела операцию «Буря» против сербского населения Республики Сербская Краина. Об этом заявил один из лидеров «Демократического фронта» Андрия Мандич 5 августа.

Операция «Буря». Хорватия.1995 Liveinternet.ru

«Это этническая чистка и одно из самых больших преступлении в ХХ веке, а виновные в этом преступлении все еще не ответили за свои бесчинства», — заявил Мандич на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что операция «Буря» продолжалась с 4 по 9 августа. В ходе операции от 200 до 250 тысяч сербов из Республики Сербской Краины сбежало в СР Югославию и Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине. Во время эвакуации сербского гражданского населения хорватская армия и ВВС обстреливали колонны беженцев. Это подтвердили и наблюдатели миссии ООН.