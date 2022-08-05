Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Для выражения протеста в связи «провокационными действиями» (учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК)) возле Тайваня вызвал посла КНР в США Белый дом. Об этом 5 августа заявил представитель американской администрации Джон Кирби, его слова приводит газета Washington Post.

Белый дом Daum.net

«После действий Китая ночью, мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест из-за провокационных действий КНР. Мы осуждаем военные действия КНР», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что действия Китая вокруг Тайваня могут способствовать дестабилизации в регионе.