Вашингтон, 5 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Белый дом вызвал посла КНР в США для выражения протеста в связи с «провокационными действиями» (учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня. Об этом 5 августа заявил представитель американской администрации Джон Кирби, его слова приводит газета Washington Post.

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«После действий Китая ночью, мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест из-за провокационных действий КНР. Мы осуждаем военные действия КНР», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Соединённых Штатов обеспокоены тем, что действия Китая вокруг Тайваня могут способствовать дестабилизации в регионе.