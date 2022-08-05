Бухарест, , 15:00 — REGNUM Глава отделения Департамента специального назначения при МВД Румынии был задержан по обвинению в разглашении служебной информации, содержащей государственную тайну. Об этом 5 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По версии следствия, обвиняемый Дорин Ротару мог предоставить в распоряжение одного из известных румынских бизнесменов сведения об экономической политике правительства Румынии. Впоследствии указанный бизнесмен был осужден за шпионаж.

Если суд признает вину Ротару, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Румынии против лиц, подозреваемых в разглашении гостайны, было открыто более 10 уголовных дел.