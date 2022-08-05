Баку, 5 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Великобритании вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с нападением радикалов на посольство этой страны в Лондоне, сообщили 5 августа в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«Пятого августа временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике был вызван в министерство иностранных дел. Временному поверенному в делах Великобритании был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне», — сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Отмечается, что до сведения временного поверенного было доведено, что «данная провокация серьезно затрагивает вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства и принимающая страна должна принять меры безопасности».