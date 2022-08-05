Лима, 5 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Перуанский парламент, в котором большинство составляет оппозиция, отказал президенту страны Педро Кастильо в разрешении на поездку в Колумбию на инаугурацию нового главы государства Густаво Петро. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Требуемое Конституцией Перу разрешение покинуть страну с 6 по 8 августа было запрошено президентом, но было отклонено 67 голосами «против», 42 — «за» и шестью воздержавшимися.

В ходе предыдущих дебатов оппозиционные законодатели утверждали, что существует опасность того, что Кастильо воспользуется ситуацией, чтобы скрыться от расследования возможного случая коррупции, начатого против него Генеральной прокуратурой. Помимо этого, депутаты утверждают, что Кастильо должен остаться в стране и заняться формированием нового состава кабинета министров после отставки премьер-министра Анибаля Торреса.

Сторонники Кастильо в парламенте утверждали, что Перу необходимо аккредитовать своего президента, поскольку Конституция возлагает на него ответственность за проведение внешней политики.