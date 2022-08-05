Нью-Дели, 5 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Индийская полиция задержала десятки депутатов от оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, включая главу партии Рахула Ганди, когда те попытались пройти к президентскому дворцу и резиденции премьер-министра в знак протеста против роста цен на продукты питания и топливо и повышения налога на товары и услуги, передает 5 августа Associated Press.

Global Panorama Рахул Ганди

Полиция также задержала сотни сторонников партии в ее штаб-квартире в Нью-Дели и других городах, чтобы не дать им присоединиться к демонстрантам.

Несколько из группы протестующих готовили еду у штаб-квартиры ИНК на дровяном костре, так как, по их словам, газ для приготовления пищи стал не по карману семьям с низкими и даже средними доходами.

3 августа в Нью-Дели полиция начала баррикадировать штаб-квартиру ИНК и дома лидеров партии Сони Ганди и Рахула Ганди, после того как партия объявила о планах организовать по всей стране акции протеста против правительства.

«Мы наблюдаем смерть демократии в Индии, — сказал Рахул Ганди журналистам. — Любого, кто выступает против идеи наступления диктатуры, подвергают жестоким нападкам, сажают в тюрьму, арестовывают и избивают. Идея заключается в том, что проблемы людей — будь то рост цен, безработица или насилие в обществе — проблемы людей не надо поднимать. Это единственная повестка у правительства».

Полиция воспрепятствовала попыткам партии провести аналогичные марши протеста в Мумбаи, финансовой столице Индии, Гувахати и других городах. Демонстрантов задерживали и увозили в автобусах.

Оппозиция возмущена июльским решением правительства ввести налог на фасованный молочный творог, сыр, пахту, фасованный рис, муку и пшеницу. Еще ранее власти повысили цены на топливо.