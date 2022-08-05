Уфа, , 15:05 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России уже приступило к формированию планов по закупке регионами России отечественных семян. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза России в Башкирии, которое провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что необходимо активизировать подготовку к полевым работам 2023 года.

Сообщается, что министерство сельского хозяйства России приступило к формированию планов по закупке российскими регионами семян рапса, подсолнечника, сои, сахарной свёклы, кукурузы отечественной селекции для посевной 2023 года.

«Исполнение этих планов будет под постоянным контролем ведомства», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Минсельхозе России заявили о возможном снижении экспорта зерна из страны.

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