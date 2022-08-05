Салехард, 5 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов анонсировал ежегодную поездку по городам и поселкам региона, которая стартует 15 августа.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

Глава округа проведет встречи с жителями, лично узнает, какие проблемы их волнуют, а также проверит, как идут строительные и дорожные работы. Традиционно маршрут губернатору предлагают сами ямальцы.

«Пишите обо всем, что вас беспокоит, в «Телеграм», в личные сообщения «ВКонтакте» и «Одноклассниках», задавайте вопросы на сайте дорога89. рф. Составим вместе наш «Честный маршрут», — обратился Артюхов к жителям ЯНАО.

Тем временем, в комментариях уже делятся предложениями. Например, приехать в Антипаюту и проверить, как ведутся работы по благоустройству поселка.

Напомним, Дмитрий Артюхов ездит на автомобиле по округу с 2019 года. Основными вопросами, которые обсуждались в рамках предыдущих поездкок главы региона, были жилищные условия и качество дорог.