Москва, , 14:54 — REGNUM В Сирии уничтожена террористическая группировка, которая базировалась в зоне Эт-Танф. Об этом 5 августа сообщили в Министерстве обороны России.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что группа террористов была выявлена 4 августа. Известно, что она снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.

«4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», — говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

По данным Минобороны России, боевики этой группировки, действуя из пустыни, совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии. » Лётчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены», — констатировали в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

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По его словам, обучение проходило в специальном лагере близ Эт-Танфа на юге Сирии. При этом оружие диверсантам выдавали американские военные. Соуд объяснил, что канал поставки был организован через Саудовскую Аравию и Иорданию.