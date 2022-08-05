Берлин, 5 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Германия не хочет еще более ссориться с Россией. Об этом 5 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политологБогдан Безпалько.

Olaf Kosinsky Герхард Шрёдер

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«Германия очень неохотно стала оказывать помощь Украине, несмотря на громкие декларации. Из обещанных сотен единиц военной тяжелой техники поступили считанные единицы, некоторые из них, такие, как «Гепард», и вовсе бесполезны. Очевидно, что и финансовую помощь Германия тоже оказывать не спешит», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Германия всё больше испытывает кризисные явления из-за разрыва отношений с Россией. Наблюдается рост цен, прежде всего — на энергию, под угрозой остановки оказался ряд предприятий и целые отрасли. Газопроводы не работают или работают не на полную мощность, ставя под угрозу наполнение подземных хранилищ газа и обеспечение Германии газом в зимний период

На этом фоне обострять отношения с Россией еще больше явно не в интересах Германии, считает Безпалько.

«Я уверен, что немцы рано или поздно придут к тому, чтобы начать переговорный процесс с РФ и заново выстроить выгодную для них систему отношений. ВизитГерхарда Шрёдера — первый звоночек» — заключил политолог.

Напомним, что ранее министр финансов Германии выступил против выделения Украине девяти миллиардов евро в кредит.