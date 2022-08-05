Москва, 5 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В результате жёстких внешних санкций, активы ЦБ РФ в долларах и евро оказались заблокированными. Плюс к этому внешние санкции осложнили для российских банков переводы и расчёты в иностранной валюте. В такой ситуации Банку России ничего не остаётся, как объявить западные валюты «токсичными» и содействовать «ускорению процесса девалютизации» путём намеренного выдавливания из обращения и сокращению количества банковских операций в этих валютах внутри РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Доллары

«Отсутствие ЦБ РФ как регулятора на валютных торгах Московской биржи уже привело к тому, что рубль в последние два месяца был самой волатильной валютой в мире, обогнав по скачкам даже турецкую лиру.

Прогнозировать и хеджировать такие высокие ценовые колебания крайне сложно. Эта неопределённость вредит как экспортёрам и импортёрам, так и простым гражданам.

Видя такую ситуацию, ЦБ РФ сейчас рассматривает возможность ввести новые надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам, которые будут зависеть от эмитента валюты и от его статуса «дружественного» или «недружественного» России государства.

Кроме того, регулятор оценит целесообразность применения повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в том числе «токсичных валютах».

Таким образом, в России создается уникальная в мире ситуация, когда политики вешают клеймо на те или иные биржевые активы и валюты, отчего ценообразование по ним становится все менее рыночным, а обращение — неудобным.

Хорошо, что российские власти пока не собираются запрещать хождение американских и европейских наличных денег в стране. Быстро сломать стереотипы отношения простых граждан к этим надёжным мировым валютам весьма сложно, ведь этот процесс культивировался десятилетиями.

По оценкам ЦБ РФ, наличных долларов и евро на руках у населения России около $85 млрд. И до сих пор банки могут продавать, покупать эту валюту, открывать депозиты. Чего не скажешь о китайском юане, индийской рупии или турецкой лире, купить которые даже в Москве проблематично», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ планирует ввести дополнительные меры по сокращению банковских операций в долларах и евро, что будет содействовать ускорению девалютизации.

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