Жуков, Калужская область, 5 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Выставка «Строитель музея» открылась 5 августа в филиале Музея Победы «Музей Г. К. Жукова» в городе Жуков. Проект посвящен 95-летию со дня рождения главного архитектора Оренбургской и Калужской областей Евгения Киреева. По его проекту в 1995 году было построено здание филиала музея в городе Жуков и мемориальный комплекс «Родина маршала Жукова» в деревне Стрелковка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заведующую филиалом Наталью Шмакову.

Пресс-служба филиала Музея Победы «Музей Г. К. Жукова» Филиал Музея Победы «Музей Г. К. Жукова» в городе Жуков

В день открытия выставки посетители музея смогут познакомиться с ней бесплатно. Гости увидят подлинные чертежи, по которым архитектор планировал постройку музейного комплекса, фотографии разных этапов возведения проекта, подлинник акта приема здания Музея Жукова, личные вещи Киреева, а также его семейные снимки. Выставка будет работать до 31 августа.

«Евгению Ивановичу Кирееву мы обязаны, в первую очередь, тем, что на калужской земле появился такой прекрасный архитектурный памятник истории, как музей Георгия Константиновича Жукова. Он смог создать неповторимый по композиции ансамбль, в котором сочетается монументальность и лаконичность решений», — отметила Наталья Шмакова.

В число наиболее значимых работ Евгения Киреева в Калужской области также входят: государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, мемориал советским воинам-освободителям в городе Юхнове, памятник курсантам в Ильинском и другие архитектурные произведения.