София, 5 августа 2022, 14:49 — REGNUM Болгарское грузовое судно «Рожен»вышло из украинского порта Черноморск (бывший Ильичевск) после нескольких месяцев вынужденного простоя. Об этом 5 июля сообщает БНР.
По предварительным данным, состояние экипажа корабля врачам опасения не внушает. На борту судна находится груз пшеницы.
Дата прибытия сухогруза в Болгарию не разглашается.
Напомним, «Рожен» был заблокирован в Черноморске в марте нынешнего года из-за минной угрозы в украинской акватории Черного моря.