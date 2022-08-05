Вашингтон, , 15:09 — REGNUM К актёрскому составу фильма «Байкеры» Джеффа Николса («Укрытие») присоединились Том Харди, Остин Батлер и Джоди Комер. Об этом сообщило издание Variety 5 августа.

Том Харди в фильме «Воин» режиссёра Гэвина ОʼКоннора Цитата из фильма

Будущая картина расскажет о банде байкеров, существовавшей в 1960-е годы. Ожидается, что Николс также выступит в роли сценариста ленты. Дата выхода проекта пока что не раскрывается.

Ранее зрители из США признали Тома Харди актёром с самой неразборчивой речью. Американские зрители также назвали сериал «Острые козырьки», в котором одну из главных ролей исполнил Харди, наиболее популярным шоу для просмотра с субтитрами.

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