Тегусигальпа, , 14:48 — REGNUM Президент Гондураса Сиомара Кастро отправится в Колумбию, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Густаво Петро 7 августа. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на официальные источники.

Сиомара Кастро. Президент Гондураса (сс)Didinono

Это будет первая поездка Кастро за пределы страны с момента вступления в должность в январе 2022 года. Её будет сопровождать министр иностранных дел и международного сотрудничества Энрике Рейна.

«Президент Сиомара Кастро примет участие в инаугурации избранного президента Колумбии Густаво Петро в качестве однозначного знака братства и добрых отношений, которые будут углубляться между двумя народами», — ранее сообщалось в аккаунте Энрике Рейны в Twitter.

Президенты Чили, Перу, Эквадора, Доминиканской Республики, Боливии, Парагвая и Панамы, а также король Испании Филипп VI уже подтвердили свое присутствие на инаугурации Петро.

На инаугурации также будет присутствовать делегация из США во главе с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр, которая отправится в Боготу вместе со старшим советником Джо Байдена по Латинской Америке Хуаном Гонсалесом и другими официальными лицами.