Москва, , 14:53 — REGNUM Специальные экономические меры будут действовать в финансовой сфере и топливно-энергетическом комплексе в связи с недружественными действиями ряда стран и международных организаций. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 5 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, указ запрещает представителям недружественных стран, которые владеют акциями российских стратегических предприятий, до конца года совершать сделки с этими акциями.

Кроме того, до конца года инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков.

Читайте также: The Guardian: санкции Запада сделали Путина сильнее, чем когда-либо