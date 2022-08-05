Геленджик, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM Охранник одного из пляжей в Геленджике пытался выгнать с территории отдыхающих, которые отказались брать платный шезлонг и расположились на полотенце. Этот факт возмутил мэра Алексея Богородистова, который 5 августа прокомментировал инцидент в своём телеграм-канале.

Набережная Геленджика Gelendzhik.org

Видео, снятое на пляже «Дельфин», появилось в местных пабликах, и возмутило пользователей. Охранник пляжа попытался выгнать отдыхавших на полотенцах на песке мужчину и женщину, из-за того, что они не взяли шезлонг. Когда женщина попыталась объяснить, что пляж общий, охранник ответил: «У вас с головой все нормально?».

«Здесь позиция города однозначная — такого хамского отношения к туристам и, вообще, к людям не потерпим на территории Геленджика», — прокомментировал инцидент глава курорта Алексей Богородистов.

«Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей Геленджика на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал разразился в Сочи, где сотрудники пляжа избили посетителя, с которыми у них возник конфликт. После этого администрация начала проверки всех пляжей города.