В Геленджике охранник пытался выгнать с пляжа отдыхающих
Геленджик, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Охранник одного из пляжей в Геленджике пытался выгнать с территории отдыхающих, которые отказались брать платный шезлонг и расположились на полотенце. Этот факт возмутил мэра Алексея Богородистова, который 5 августа прокомментировал инцидент в своём телеграм-канале.
Видео, снятое на пляже «Дельфин», появилось в местных пабликах, и возмутило пользователей. Охранник пляжа попытался выгнать отдыхавших на полотенцах на песке мужчину и женщину, из-за того, что они не взяли шезлонг. Когда женщина попыталась объяснить, что пляж общий, охранник ответил: «У вас с головой все нормально?».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал разразился в Сочи, где сотрудники пляжа избили посетителя, с которыми у них возник конфликт. После этого администрация начала проверки всех пляжей города.