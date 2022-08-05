Москва, , 14:46 — REGNUM Певица Алла Пугачёва заказала у российского производителя кислородную барокамеру для омоложения почти за 3 млн рублей. Об этом 5 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Алла Пугачёва Ермолаев Алексей

Как отмечает телеграм-канал, компания должна бы доставить товар в Израиль, где находилась артистка, ещё три месяца назад. Однако, из-за санкций производитель не смог осуществить доставку.

ИА REGNUM напоминает, что Алла Пугачёва уехала в Израиль ещё в марте 2022 года. Позже СМИ сообщили о том, что артистка вместе с семьёй переехала в Латвию.

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