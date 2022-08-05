5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике доклад Amnesty International о нарушениях Вооруженными силами Украины международного права.

Оксана Переможенко, , 15:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике доклад Amnesty International о нарушениях Вооруженными силами Украины международного права. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Строй Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если кто-то делает отчёт, в котором жертва и агрессор вроде бы в чём-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — считает Зеленский.

По мнению украинского лидера, Amnesty International своим докладом пытается амнистировать Россию и переложить ответственность с Российской Федерации на жертву, которой, по словам Зеленского, является Украина.

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Заявление украинского президента обсудили в мессенджере Telegram.

«Правда глаза колет», — написал Роман Р.

«По факту ведь он признал, что эти «жертвы» (речь о ВСУ. — О. П.) используют гражданские объекты. А это и есть терроризм…» — добавил Yevgeniy.

«Вообще странно, что Amnesty International об этом заявила. Обычно подобные организации ничего такого не видят в упор, а тут на тебе, заметили», — задумался один из участников обсуждения.

«Очередной этюд от Володимира (Владимира Зеленского. — О. П.). Интерес к неньке (Украине. — О. П.) затухает, грошей (денег. — О. П.) не дают, литаки (самолеты. — О. П.) не дают, вот и приходится на трагизме и жертвенности выезжать. Вот только шоры [с глаз] уже даже у самых тупых спадают…» — отреагировал Yasen.

«Я правильно понимаю, он даже не отрицает, что ВСУ используют гражданских в качестве живого щита?» — уточнила Olga V.

«Насильник насиловал, грабил и убивал людей восемь лет, а когда его решили наказать, он стал кричать, что он жертва…» — возмутился AtOffice.

Владимир Зеленский в окопе. Донбасс President.gov.ua

«А нас за что?!» — добавил «Пианист».

«Так он правильно сказал, что Украина — жертва. Забыл только уточнить, что его, Зеленского, жертва», — отметил antifreeze.

«Украина — жертва американской подставы», — решил уточнить О. Петрович.

«Чует мразь, что западные «партнеры» начали его потихоньку сливать», — прокомментировал возмущение Зеленского kk tsk.

«Он там небось вообще в шоке. Видишь ли, мировое сообщество очень долго не видело зверств гитлеровцев, а потом вдруг заметило. Так, собственно, и происходит разворот. Сейчас демократы проиграют, (дед (Байден. — О. П.) и так с ковидом) и у нового главы США будет возможность всё на деда валить. А тут как раз международные организации, оказывается, вон чего увидели…» — пишет Виктория Е.

«Им американцы дали на всё карт-бланш. «Нам главный разрешил», — думают всякие Зеленские, Кулебы. Точно как мелкий бандит творит любые беззакония, пока ему главный в банде разрешает», — отметила Наталья.

«О как! У наркомана свой мир, и в нем он повелитель!» — с сарказмом добавила Nadja D.

«Уважаемый», если вы творите такое, что видят даже слепые (правозащитные организации, кормящиеся из рук Госдепа), то надо думать, до какого беспредела дошли Вооружённые силы Украины и ваш марионеточный режим», — подытожил Андрей Т.