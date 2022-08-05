Париж, , 14:45 — REGNUM Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является провокацией американских властей. Об этом 5 августа заявил лидер французского политического движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, его слова приводит сайт журнала «Пуэн».

Жан-Люк Меланшон Pierre-Selim

«Визит Пелоси на Тайвань является провокацией США с тяжкими последствиями», — указал французский политик, добавив, что Вашингтон намерен этим открыть новый фронт.

Также Меланшон отметил, что в связи с этим стоит ожидать волну антикитайской пропаганды на телевидении стран Запада, а также западных экономических санкций против Китая.

«Достаточно увидеть, что происходит сегодня в отношении России, чтобы понять, кому они идут на пользу, а кому вредят», — подчеркнул он.

Кроме того, лидер движения уточнил, что для жителей Франции «со времен генерала де Голля существует только один Китай — тот, который входит в Совет Безопасности ООН» и добавил, что Тайвань является частью КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские действия Франции ставят её в категорию недружественных стран.