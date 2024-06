Санта-Моника, США, 5 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Студия Naughty Dog выложила в Сеть видео, в котором показана разница графики оригинальной игры Last of Us Part I и её будущего ремейка. Ролик был опубликован 5 августа на портале GamesRadar.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

В коротком видео компания показала ряд сцены из обеих игр, тем самым продемонстрировав, что улучшенная The Last of Us для консоли PlayStation 5 является настоящим ремейком в том, что касается анимации, освещения, моделей и т. д. Отметим, что поклонники франшизы в США до сих пор спорят по поводу цены в $70, которую Sony запросила за игру.

Напомним, релиз ремейка The Last of Us запланирован на 2 сентября 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из разработчиков игры ответил на критику фанатов. Он, в частности, не согласился с ними в том, что проект ремейка является просто «выманиванием денег».