Томск, , 14:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено три летальных случая от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 874 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 916 пациентов, в том числе 33 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, по данным на 5 августа, достигло 133 720. За последние 24 часа выявлено 73 новых носителя коронавируса, 18 из них госпитализированы в стационары.