Тамбов, 5 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области 5 августа выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы восемь человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 20 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 894 пациента, в том числе 41 — за последние сутки.

За весь период скончались 2450 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.