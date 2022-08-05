Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 5 августа сообщил телеканал ТРТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее сообщалось, что в состав турецкой делегации вошли глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава национальной разведки Хакан Фидан, а также министры финансов, обороны, энергетики, торговли, сельского и лесного хозяйства.

Ожидается, что лидеры России и Турции обсудят актуальные глобальные и региональные вопросы, а также двусторонние отношения.