Казань, 5 августа 2022, 14:51 — REGNUM Рекорд России по самой массовой тренировке йоги готовятся зарегистрировать 6 августа в столице Татарии. Об этом сообщает минспорта РТ.
Всероссийский женский фестиваль здоровья «Больше чем йога» состоится рядом со стадионом «Ак Барс арена». Тренировку посетят порядка 5 тыс. женщин, еще более 25 тыс. участниц поучаствуют в фестивале в онлайн-формате.
Начало массовой тренировки запланировано в 18:00 (мск).
Ранее ИА REGNUM передавало, в Удмуртии с 1 августа стартовал проект «Удмуртское долголетие».
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