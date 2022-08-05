Казань, 5 августа 2022, 14:51 — REGNUM Рекорд России по самой массовой тренировке йоги готовятся зарегистрировать 6 августа в столице Татарии. Об этом сообщает минспорта РТ.

Групповые занятия йогой
Групповые занятия йогой
Дарья Драй © ИА REGNUM

Всероссийский женский фестиваль здоровья «Больше чем йога» состоится рядом со стадионом «Ак Барс арена». Тренировку посетят порядка 5 тыс. женщин, еще более 25 тыс. участниц поучаствуют в фестивале в онлайн-формате.

Начало массовой тренировки запланировано в 18:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM передавало, в Удмуртии с 1 августа стартовал проект «Удмуртское долголетие».

Читайте также: Пожилые жители Удмуртии смогут бесплатно заниматься физкультурой

Читайте также: Побит рекорд России по спортивной ходьбе, державшийся с 2000 года