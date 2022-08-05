Казань, 5 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Рекорд России по самой массовой тренировке йоги готовятся зарегистрировать 6 августа в столице Татарии. Об этом сообщает минспорта РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Групповые занятия йогой

Всероссийский женский фестиваль здоровья «Больше чем йога» состоится рядом со стадионом «Ак Барс арена». Тренировку посетят порядка 5 тыс. женщин, еще более 25 тыс. участниц поучаствуют в фестивале в онлайн-формате.

Начало массовой тренировки запланировано в 18:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM передавало, в Удмуртии с 1 августа стартовал проект «Удмуртское долголетие».

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