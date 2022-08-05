Тбилиси, 5 августа, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Общий объём вкладов в банках Грузии на счетах иностранных физических лиц в июне составил 4,77 млрд лари (около $1,8 млрд), что стало историческим максимумом. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Нацбанка.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

По данным Нацбанка, больше всего иностранных средств у банков Bank of Georgia (2,14 млрд лари или около $780 млн) и TBC (1,91 млрд лари или около $700 млн). Граждане каких стран владеют этими средствами, не указано.

Сообщается, что 88% иностранных вкладов держат в долларах США, а 12% — в лари.

Стоит отметить, что, согласно отчёту Нацбанка Грузии, в2021 году больше всего вкладов от иностранцев приходилось на Россию — 14%. В текущем году отмечается многократный рост денежных переводов, которые присылают в республику из РФ.