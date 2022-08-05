Донецк, 5 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ Донецка мирная жительница получила ранение, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны ДНР.

Никита Третьяков ИА REGNUM Донецк

«По улице Савченко ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 августа вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Кировский районы Донецка.

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