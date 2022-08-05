Москва, , 14:38 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА подал в суд на Евролигу из-за исключения из числа участников в сезоне 2022/23. Об этом 5 августа сообщило греческое издание Gazzetta.

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Отмечается, что обращение направлено в люксембургский суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Евролига объявила, что российские клубы не будут допущены к участию в турнире в сезоне 2022/23. При этом ЦСКА является акционером турнира.

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