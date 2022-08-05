Брянск, 5 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности продлевается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

Решением антитеррористической комиссии жёлтый уровень устанавливается с 7 августа сроком ещё на 15 суток. Жителям области рекомендуют с пониманием относиться к работам спецслужб и при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности продлевается в регионе с конца апреля 2022 года.