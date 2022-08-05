Москва, 5 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Девять жителей Харьковской области получили ранения в результате конфликта с украинскими силовиками, которые требовали от людей предоставить свои дома наёмникам. Об этом сообщил 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал, что командование подразделений 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось принудительно выселить людей из их домов, чтобы разместить там иностранных наёмников и оборудовать возле жилищ позиции военной техники и артиллерии.

Столкнувшись в протестами, националисты и наёмники открывали огонь. В результате в насёленном пункте Шестаково ранения получили четыре человека, а в Верхнем Салтове — пять человек.

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