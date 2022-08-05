Москва, , 14:36 — REGNUM Меры поддержки ИТ-компаний правительством Москвы выглядят своевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

«Столица намеревается компенсировать предприятиям половину стоимости отечественного оборудования на общую сумму до 30 млн руб. Этого вполне достаточно, например, чтобы приобрести 15 высокопроизводительных серверов или 150 виртуальных, хотя неясно, можно ли будет оплачивать виртуальные сервера таким способом.

Исходя из условия гранта, что техника должна располагаться в Москве, скорее всего, виртуальные сервера на эти средства вряд ли будут покупать. Альтернативно можно создать 150 рабочих мест для дата-саентистов, специалистов по машинному обучению.

Правда, в случае импортного оборудования будет компенсировано только 35%, а, скажем прямо, оборудование почти всё импортное. Но зато на то редкое, которое отечественное, спрос может существенно вырасти.

По крайней мере сам город говорит, что весной выделил более полумиллиарда рублей на это направление, и спрос был высокий — значит, в конечном итоге средства пошли производителям техники, и какая-то их доля досталась производителям отечественным.

Смогут ли другие регионы сделать аналогичные предложения, зависит от того, есть ли у них свободный миллиард рублей, который уже не запланирован на поддержку чего-то другого.

Исходя из прошлого опыта, регионы предпочтут учредить для ИТ-компаний налоговые льготы, снизят цену на аренду площадей в технопарках и т.п., но деньгам, если они у них есть, найдут другое применение», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для столичного высокотехнологичного бизнеса открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования.

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