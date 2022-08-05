София, , 14:35 — REGNUM Временное правительство Болгарии отстранило от занимаемых должностей руководителя Национального агентства по доходам и сборам (НАП) Румена Спецова и директора Таможенного управления страны Павла Тонева. Об этом 5 августа сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, соответствующие увольнения были произведены «из-за неспособности указанных лиц осуществлять качественную работу подконтрольных структур».

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Напомним, НАП и таможня в Болгарии считаются одними из основополагающих ведомственных учреждений страны. Ранее служебный Совет министров Болгарии отправил в отставку глав 17 болгарских регионов.