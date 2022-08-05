Вашингтон, 5 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Функционерам Демократической партии США не следует относиться к чернокожим избирателям как к чему-то самому собой разумеющемуся, об этом предупреждают активисты на местах, сообщает 5 августа The Hill.

David Символ Демократической партии США

По словам сторонников партии, они разочарованы тем, что демократы пренебрегают чернокожими избирателями до тех пор, пока не станет слишком поздно.

«Когда мы смотрим на проблемы, с которыми сталкиваются США, от здравоохранения до жилья и безопасности, эти вещи непропорционально сильно влияют на сообщества нацменьшинств и особенно на чернокожие сообщества», — сказала Алисия Гарза, директор фонда Black to the Future Action Fund, занимающегося созданием «черной политической власти в городах и штатах».

Но вместо того, чтобы решать эти проблемы на местах в чернокожих общинах, утверждает Гарза, демократы сосредоточились на возвращении белых избирателей из пригородов, особенно белых женщин. Она добавила, что такое положение вещей становится все более проблематичным, поскольку чернокожие семьи все еще не оправились от непропорционального экономического воздействия пандемии COVID-19.

Недавний опрос, проведенный Black to the Future Action Fund, показал, что восстановление экономики больше всего беспокоит чернокожих американцев, поскольку чернокожие арендаторы и держатели ипотечных кредитов столкнулись с трудностями при оплате платежей, а также в связи с опасениями по поводу продовольственной и жилищной безопасности.