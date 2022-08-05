Пномпень, , 14:37 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 5 августа в Пномпене с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Южной Кореи подчеркнул, что объяснил американскому коллеге позицию Сеула в отношении Индо-Тихоокеанской стратегии, поделился информацией относительно отношений между Сеулом и Пекином и Сеулом и Токио.

«Двусторонний альянс является стержнем мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. И, конечно же, мы вместе работаем над тем, чтобы противостоять множеству региональных и глобальных проблем», — сообщил Блинкен журналистам после 25-минутной встречи.

Сообщается, что представители двух стран также обсудили ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР, ситуацию на Украине и гуманитарный кризис в Мьянме.

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