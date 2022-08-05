Красноярск, 5 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Красноярском крае организованно занимаются спортом для поддержания хорошей физической формы и укрепления здоровья 11,1% мужчин и 8,2% женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

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При этом по данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в возрасте старше 15 лет, самостоятельно занимаются спортом по 14,8% мужчин и женщин.

Всего в регионе в 2021 году действовало 8,8 тыс. спортивных сооружений. Наибольшее предпочтение красноярцы отдают волейболу (52,1 тыс. человек), велосипедным и пешим маршрутам (47,9 тыс. человек), футболу (44,8 тыс. человек), баскетболу (34,7 тыс. человек) и так далее.