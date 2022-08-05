Луганск, , 14:31 — REGNUM В результате подрыва на собственных минах отступающие подразделения киевских боевиков в районе Соледара понесли безвозвратные потери личного состава. Об этом 5 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Продолжаются фиксироваться факты подрыва украинской техники и личного состава на собственных минных заграждениях. В районе населенного пункта Соледар отступающие подразделения понесли безвозвратные и санитарные потери личного состава, а также лишились двух единиц автомобильной техники в связи с хаотичным минированием местности», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты подвергли обстрелам Кировский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.