София, 5 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В городе Шумен на северо-востоке Болгарии группа лиц совершила нападение на элитный медицинский центр. Об этом 5 августа сообщает БНР.

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По предварительным данным, инцидент произошел вечером 4 августа, когда родственники одного из пациентов «выразили недовольство» методами лечения в структуре. В итоге тяжелые ранения получила молодая врач.

Зданию причинен значительный ущерб. Ведётся следствие.

Напомним, с 2021 года в Болгарии было осуществлено до 50 крупных хулиганских нападений на поликлиники и больницы.