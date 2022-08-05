Пенза, 5 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Пензе суд встал на сторону местной жительницы, которая обратилась с исковым заявлением о компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, причиненного укусом собаки. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Пензы.

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Женщина днем 28 декабря 2021 года гуляла с собакой на улице Антонова, когда на нее и питомца напала собака местной жительницы без намордника и поводка. В результате женщина была укушена в колено, а у собаки пострадал глаз. Долгое время горожанка с домашним питомцем проходили лечение. Псу спасти глаз не удалось.

Пострадавшая через суд потребовала от хозяйки собаки возместить ей медицинские расходы в размере 15,5 тыс. рублей, выплатить компенсацию морального вреда на сумму в 200 тыс. рублей и возместить услуги адвоката (20 тыс. рублей).

Суд учел, что ответчица имеет на иждивении малолетнего ребенка и частично удовлетворил требования пострадавшей. Ответчице необходимо возместить материальный ущерб (15,5 ты. рублей), компенсировать моральный вред (80 тыс. рублей) и оплатить расходы за услуги представителя (15 тыс. рублей).

Решение суда в законную силу не вступило.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителя Рыбинска в сентябре 2020 года покусала агрессивная собака. Мужчина получил травмы пальца и кисти. После завершения лечения он подал в суд на хозяев собаки, требуя компенсацию морального вреда в 70 тыс. рублей.

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