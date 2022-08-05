Баку, 5 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Корабли военно-морских сил Казахстана 5 августа прибыли в порт Баку. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в нашу страну для участия в конкурсе «Кубок моря"», — говорится в сообщении.

Конкурс будет проходить в акватории Каспийского моря территориальных вод Азербайджана в рамках «Армейских международных игр» (АрМИ). Ранее в минобороны сообщили, что в Баку прибыли корабли ВМФ России.

Стоит отметить, что АрМИ-2022 пройдут с 13 по 27 августа. Соревнования будут проходить в 12 странах, в том числе в Китае, Индии, Иране и Вьетнаме. Участие в них подтвердили 37 государств. Впервые в них примут участие команды из Нигера и Руанды.